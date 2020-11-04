"إعمار اليمن" يطلق أول برنامج للتمكين الاقتصادي للسيدات في مأرب

لتحقيق تعافٍ باليمن عبر تنفيذ مشاريع تنموية ترفع كفاءة القطاعات الحيوية

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة فتيات مأرب "برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات"، كأول برنامج من نوعه في محافظة مأرب، بحضور وكيل المحافظة للشؤون الإدارية في مأرب عبدالله الباكري، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب علي الدوسري، ورئيسة مؤسسة فتيات مأرب ياسمين القاضي.

ويشمل البرنامج خططاً على مدى 18 شهراً في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، متضمناً إطلاق 40 حملة توعوية، و40 مشروع تأهيل وتدريب في قطاع الأعمال، و20 مشروعاً يتم دعمها عبر التمويل وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف المستمر.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب علي الدوسري خلال التدشين أن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات والذي تم تدشينه اليوم يأتي بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبتنفيذ من مؤسسة فتيات مأرب؛ تعزيزاً لدور النساء اليمنيات في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع تنموية هادفة وذات جدوى اقتصادية تلبي احتياجات المحافظة وتخلق فرص عمل متنوعة.

وأضاف "الدوسري" أن هذا البرنامج يعد امتداداً لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي تساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تنموية فاعلة ترفع من كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية.

من جهتها، قالت رئيسة مؤسسة فتيات مأرب ياسمين القاضي: إن تكامل الجهود ما بين المؤسسة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتح آفاقاً جديدة لدعم المرأة اليمنية، حيث أنه يشكل فرصاً واعدة لها لتعمل على مشاريع خاصة بها، وذات جدوى اقتصادية تمكنها من الاعتماد على نفسها وتحسين وضع أسرتها المعيشي، وسيعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع المؤسسة على ترتيب ودعم وتسويق أفكار ومشاريع نساء اليمن.

ويهدف برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات إلى خلق آليات عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات، والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة بتوفير مقر حاضنة أعمال تخدم رواد الأعمال، وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالية، وتسليط الضوء على المواهب النسائية الواعدة ووضعها على خط النجاح والعطاء، وتشجيع وتكريم الشخصيات النسائية الرائدة والموهوبة في المجتمع.

وينفّذ برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات عدداً من المشاريع النوعية، منها: إنشاء حاضنة أعمال سبأ التي تعتبر أول حاضنة أعمال مستدامة للسيدات في مأرب للعمل على تطوير المشاريع الناشئة، وذلك من خلال توفير مقر لحاضنة الأعمال يقدّم الدعم الفني والاستشاري، ويربط المشاريع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويدعم المشاريع التي تنفذها نساء اليمن، ويشجعهن على دخول السوق وريادة أعمالهنّ.

كما يسلّط البرنامج الضوء على المواهب النسائية الواعدة لمساعدتها على تحقيق أهدافها، ويخلق بيئة معرفية تشجّع الإبداع والابتكار، وتكرّم الشخصيات النسائية الرائدة في المجتمع، ودعم برنامج سبأ قطاعات: الأمن الغذائي (الزراعة)، الحماية الاجتماعية، البيئة (المياه والاصحاح البيئي)، الصحة، التعليم، ومصانع النسيج.