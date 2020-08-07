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3 وفيات بكورونا في الطائف ورصد 31 إصابة جديدة

تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ9121

سجلت الطائف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 3 وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتوفين فيها 109 حالات وفاة رحمهم الله، منذُ بدء الجائحة، وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

كما تم رصد 31 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ حيث وصل الإجمالي 10083 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة حتى الآن 9121 حالة، بعد تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 وفيات بكورونا في الطائف ورصد 31 إصابة جديدة
سبق

سجلت الطائف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 3 وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتوفين فيها 109 حالات وفاة رحمهم الله، منذُ بدء الجائحة، وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

كما تم رصد 31 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ حيث وصل الإجمالي 10083 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة حتى الآن 9121 حالة، بعد تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
07:51 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
09:06 PM

3 وفيات بكورونا في الطائف ورصد 31 إصابة جديدة

تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ9121

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,552

سجلت الطائف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 3 وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المتوفين فيها 109 حالات وفاة رحمهم الله، منذُ بدء الجائحة، وفقًا للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

كما تم رصد 31 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ حيث وصل الإجمالي 10083 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة.

وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة حتى الآن 9121 حالة، بعد تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة.

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