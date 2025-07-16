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"اليوبي": استقلال 3 جامعات يسهم في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي

نوّه بالأمر السامي ورفع الشكر للقيادة الرشيدة

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الأمر السامي القاضي باستقلال ثلاث جامعات (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل) وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق تطلعات القيادة بتطوير وتحديث هيكلة قطاع التعليم الجامعي، بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتطورة ويلبي طموحات رؤية المملكة 2030.

ونوّه الدكتور اليوبي بالدعم والجهود المبذولة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وإشرافه المباشر والمستمر على تأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في التعليم الجامعي، بما يتوافق مع ما تضمنه نظام الجامعات الجديد من أحكام تضمن منح الجامعات استقلالية منضبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد امتداداً لعدد من الإجراءات الرئيسية في مشروع تحول واستقلالية الجامعات، كان آخرها صدور الموافقة السامية على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

وقال: "إن جامعة الملك عبدالعزيز بذلت جهودًا خلال الفترة الماضية في سبيل التحول والاستعداد لمرحلة الاستقلالية المنضبطة، ويوجد بالجامعة كفاءات وطنية متميزة قادرة على المضي قدمًا في عملية التحول هذه بما يتوافق مع أهداف نظام الجامعات الجديد وقرار مسار استقلال الجامعة، وسينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء الجامعة وتجويد المخرجات التعليمية والمساهمة في تأهيل القوى البشرية الوطنية بكل كفاءة واقتدار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوبي": استقلال 3 جامعات يسهم في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي
سبق

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الأمر السامي القاضي باستقلال ثلاث جامعات (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل) وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق تطلعات القيادة بتطوير وتحديث هيكلة قطاع التعليم الجامعي، بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتطورة ويلبي طموحات رؤية المملكة 2030.

ونوّه الدكتور اليوبي بالدعم والجهود المبذولة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وإشرافه المباشر والمستمر على تأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في التعليم الجامعي، بما يتوافق مع ما تضمنه نظام الجامعات الجديد من أحكام تضمن منح الجامعات استقلالية منضبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد امتداداً لعدد من الإجراءات الرئيسية في مشروع تحول واستقلالية الجامعات، كان آخرها صدور الموافقة السامية على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

وقال: "إن جامعة الملك عبدالعزيز بذلت جهودًا خلال الفترة الماضية في سبيل التحول والاستعداد لمرحلة الاستقلالية المنضبطة، ويوجد بالجامعة كفاءات وطنية متميزة قادرة على المضي قدمًا في عملية التحول هذه بما يتوافق مع أهداف نظام الجامعات الجديد وقرار مسار استقلال الجامعة، وسينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء الجامعة وتجويد المخرجات التعليمية والمساهمة في تأهيل القوى البشرية الوطنية بكل كفاءة واقتدار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
04:33 PM

"اليوبي": استقلال 3 جامعات يسهم في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي

نوّه بالأمر السامي ورفع الشكر للقيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الأمر السامي القاضي باستقلال ثلاث جامعات (جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل) وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق تطلعات القيادة بتطوير وتحديث هيكلة قطاع التعليم الجامعي، بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتطورة ويلبي طموحات رؤية المملكة 2030.

ونوّه الدكتور اليوبي بالدعم والجهود المبذولة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وإشرافه المباشر والمستمر على تأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في التعليم الجامعي، بما يتوافق مع ما تضمنه نظام الجامعات الجديد من أحكام تضمن منح الجامعات استقلالية منضبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد امتداداً لعدد من الإجراءات الرئيسية في مشروع تحول واستقلالية الجامعات، كان آخرها صدور الموافقة السامية على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

وقال: "إن جامعة الملك عبدالعزيز بذلت جهودًا خلال الفترة الماضية في سبيل التحول والاستعداد لمرحلة الاستقلالية المنضبطة، ويوجد بالجامعة كفاءات وطنية متميزة قادرة على المضي قدمًا في عملية التحول هذه بما يتوافق مع أهداف نظام الجامعات الجديد وقرار مسار استقلال الجامعة، وسينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء الجامعة وتجويد المخرجات التعليمية والمساهمة في تأهيل القوى البشرية الوطنية بكل كفاءة واقتدار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

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