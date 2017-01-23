ضَبْط وافد يدعي علاج الجلطات والشلل بالرياض

"الصحة" تحث الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات

ضبطت الجهات الأمنية بالتعاون مع "الصحة" وافدًا بمدينة الرياض؛ انتحل صفة طبيب، وادعى علاج الجلطات والشلل.

وأكدت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضَبْط وافد؛ ينتحل صفة طبيب، ويدعي علاج الجلطات والشلل الرباعي في الرياض. مبينة أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على الرقم 937.