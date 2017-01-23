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ضَبْط وافد يدعي علاج الجلطات والشلل بالرياض

"الصحة" تحث الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات

ضبطت الجهات الأمنية بالتعاون مع "الصحة" وافدًا بمدينة الرياض؛ انتحل صفة طبيب، وادعى علاج الجلطات والشلل.

وأكدت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضَبْط وافد؛ ينتحل صفة طبيب، ويدعي علاج الجلطات والشلل الرباعي في الرياض. مبينة أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على الرقم 937.

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ضَبْط وافد يدعي علاج الجلطات والشلل بالرياض
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالتعاون مع "الصحة" وافدًا بمدينة الرياض؛ انتحل صفة طبيب، وادعى علاج الجلطات والشلل.

وأكدت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضَبْط وافد؛ ينتحل صفة طبيب، ويدعي علاج الجلطات والشلل الرباعي في الرياض. مبينة أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على الرقم 937.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:37 PM

ضَبْط وافد يدعي علاج الجلطات والشلل بالرياض

"الصحة" تحث الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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5,840

ضبطت الجهات الأمنية بالتعاون مع "الصحة" وافدًا بمدينة الرياض؛ انتحل صفة طبيب، وادعى علاج الجلطات والشلل.

وأكدت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضَبْط وافد؛ ينتحل صفة طبيب، ويدعي علاج الجلطات والشلل الرباعي في الرياض. مبينة أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على الرقم 937.

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