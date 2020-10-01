وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأن الرتل الذي يعود لشركات نقل عراقية ويقوده سائقون عراقيون, تعرض إلى الهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية؛ مما ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات, من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الرتل واصل سيره نحو وجهته المقصودة.

تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي اليوم إلى هجوم صاروخي في مدينة الديوانية جنوب العراق.

تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي إلى هجوم صاروخي جنوب العراق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي اليوم إلى هجوم صاروخي في مدينة الديوانية جنوب العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأن الرتل الذي يعود لشركات نقل عراقية ويقوده سائقون عراقيون, تعرض إلى الهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية؛ مما ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات, من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الرتل واصل سيره نحو وجهته المقصودة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 06:48 PM

تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي إلى هجوم صاروخي جنوب العراق ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات.. دون خسائر بشرية





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تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي اليوم إلى هجوم صاروخي في مدينة الديوانية جنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأن الرتل الذي يعود لشركات نقل عراقية ويقوده سائقون عراقيون, تعرض إلى الهجوم بصاروخ موجه لم ينفجر في منطقة الشوملي بمحافظة الديوانية؛ مما ألحق أضرارًا مادية بإحدى الحاويات, من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الرتل واصل سيره نحو وجهته المقصودة.