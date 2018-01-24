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"فيصل بن خالد" يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالحدود الشمالية

قدّم له تقريرًا عن أعمال اللجنة لعام 1439هـ

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل, الذي قدم له تقريرًا عن أعمال اللجنة لعام 1439هـ.

جرى خلال الاستقبال استعراض أعمال اللجنة وخططها المستقبلية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد, أهمية تفعيل دور اللجنة بالمنطقة بنشر ثقافة التسامح

والعفو والتجاوز، وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع, مثمنًا جهود اللجنة في الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور "أبا الخيل"، أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وفق توجيهاته في الفترة المقبلة؛ للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم, معربًا عن شكره لأمير الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة.

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"فيصل بن خالد" يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالحدود الشمالية
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل, الذي قدم له تقريرًا عن أعمال اللجنة لعام 1439هـ.

جرى خلال الاستقبال استعراض أعمال اللجنة وخططها المستقبلية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد, أهمية تفعيل دور اللجنة بالمنطقة بنشر ثقافة التسامح

والعفو والتجاوز، وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع, مثمنًا جهود اللجنة في الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور "أبا الخيل"، أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وفق توجيهاته في الفترة المقبلة؛ للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم, معربًا عن شكره لأمير الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:40 PM

"فيصل بن خالد" يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالحدود الشمالية

قدّم له تقريرًا عن أعمال اللجنة لعام 1439هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل, الذي قدم له تقريرًا عن أعمال اللجنة لعام 1439هـ.

جرى خلال الاستقبال استعراض أعمال اللجنة وخططها المستقبلية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد, أهمية تفعيل دور اللجنة بالمنطقة بنشر ثقافة التسامح

والعفو والتجاوز، وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع, مثمنًا جهود اللجنة في الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور "أبا الخيل"، أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وفق توجيهاته في الفترة المقبلة؛ للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم, معربًا عن شكره لأمير الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة.

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