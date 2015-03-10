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حرس الحدود يعلن عن توفر (60) فرصة وظيفية مشمولة بسلم الرواتب

للمواطنين بمراتب ومسميات مختلفة والتقديم من خلال "جدارة"

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر (60) فرصة وظيفية للمواطنين (رجال) الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في التقدم على هذه الوظائف، تقديم طلباتهم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa، خلال الفترة 20-22/ 7/ 1441هـ.

وأكد "حرس الحدود" على المتقدم، ضرورة اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة (طباعة ملخص الطلب) والاحتفاظ به؛ حيث لن تُقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أكدت أنها تشمل خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير، وخريجي درجة الدكتوراه.

ونوهت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثم للتربوية، مشترطة حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة، ومشيرة إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، علمًا بأنه ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطً.

حرس الحدود

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حرس الحدود يعلن عن توفر (60) فرصة وظيفية مشمولة بسلم الرواتب
سبق

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر (60) فرصة وظيفية للمواطنين (رجال) الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في التقدم على هذه الوظائف، تقديم طلباتهم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa، خلال الفترة 20-22/ 7/ 1441هـ.

وأكد "حرس الحدود" على المتقدم، ضرورة اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة (طباعة ملخص الطلب) والاحتفاظ به؛ حيث لن تُقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أكدت أنها تشمل خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير، وخريجي درجة الدكتوراه.

ونوهت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثم للتربوية، مشترطة حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة، ومشيرة إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، علمًا بأنه ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطً.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
07:00 PM

حرس الحدود يعلن عن توفر (60) فرصة وظيفية مشمولة بسلم الرواتب

للمواطنين بمراتب ومسميات مختلفة والتقديم من خلال "جدارة"

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فهد الغبيوي - الرياض
0
11,775

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر (60) فرصة وظيفية للمواطنين (رجال) الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في التقدم على هذه الوظائف، تقديم طلباتهم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa، خلال الفترة 20-22/ 7/ 1441هـ.

وأكد "حرس الحدود" على المتقدم، ضرورة اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة (طباعة ملخص الطلب) والاحتفاظ به؛ حيث لن تُقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أكدت أنها تشمل خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير، وخريجي درجة الدكتوراه.

ونوهت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثم للتربوية، مشترطة حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة، ومشيرة إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، علمًا بأنه ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطً.

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