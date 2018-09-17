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بعد "برانكو".. مدير الكرة بالنادي الأهلي يعلن استقالته

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي ماجد الطويرقي استقالته من المنصب قبل قليل، وذلك بعد أن برر ذلك بوصول الفريق الكروي الأول للطريق المسدود بعد إقالة المدير الفني "برانكو".

وقال الطويرقي في مداخلة مع برنامج "الدوري مع وليد":" تقدمت بالاستقالة قبل أن تتم إقالتي وما حدث إعلاميًا من قِبل المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل يضعني في خانة الاستقالة، فالأجواء غير صحية في النادي في الفترة الحالية، ولابد من مدير فني بشكل عاجل والتريث عليه لا سرعة إقالته".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد "برانكو".. مدير الكرة بالنادي الأهلي يعلن استقالته
سبق

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي ماجد الطويرقي استقالته من المنصب قبل قليل، وذلك بعد أن برر ذلك بوصول الفريق الكروي الأول للطريق المسدود بعد إقالة المدير الفني "برانكو".

وقال الطويرقي في مداخلة مع برنامج "الدوري مع وليد":" تقدمت بالاستقالة قبل أن تتم إقالتي وما حدث إعلاميًا من قِبل المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل يضعني في خانة الاستقالة، فالأجواء غير صحية في النادي في الفترة الحالية، ولابد من مدير فني بشكل عاجل والتريث عليه لا سرعة إقالته".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
12:44 AM

بعد "برانكو".. مدير الكرة بالنادي الأهلي يعلن استقالته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,868

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي ماجد الطويرقي استقالته من المنصب قبل قليل، وذلك بعد أن برر ذلك بوصول الفريق الكروي الأول للطريق المسدود بعد إقالة المدير الفني "برانكو".

وقال الطويرقي في مداخلة مع برنامج "الدوري مع وليد":" تقدمت بالاستقالة قبل أن تتم إقالتي وما حدث إعلاميًا من قِبل المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل يضعني في خانة الاستقالة، فالأجواء غير صحية في النادي في الفترة الحالية، ولابد من مدير فني بشكل عاجل والتريث عليه لا سرعة إقالته".

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