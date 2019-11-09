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الجيش اليمني يجهض تسللات حوثية بالجوف.. ويُسقط قتلى وجرحى

دمر آليات عسكرية للمليشيا وأجبر مجاميعها على التراجع

قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني قصفت مجاميع من المليشيا الحوثية، في جبهات: حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبَّدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

اليمن مليشيا الحوثي إيران الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يجهض تسللات حوثية بالجوف.. ويُسقط قتلى وجرحى
سبق

قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني قصفت مجاميع من المليشيا الحوثية، في جبهات: حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبَّدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
06:46 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
08:05 PM

الجيش اليمني يجهض تسللات حوثية بالجوف.. ويُسقط قتلى وجرحى

دمر آليات عسكرية للمليشيا وأجبر مجاميعها على التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل وجُرِح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني قصفت مجاميع من المليشيا الحوثية، في جبهات: حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات المليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبَّدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

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