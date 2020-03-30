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"ترامب" يضيف ولايتَيْن لـ"مناطق الكوارث".. ويحذِّر: "كورونا" ينتشر أسرع مما نتصور

قال إن أمريكا تشن حربًا ضد عدو غير مرئي.. ولن نوفِّر جهدًا في مواجهة الفيروس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد إن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة وباء كورونا، وإن الإدارة تعمل بشكل متواصل على تأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة تنفس، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكد ترامب أن أمريكا تشن حربًا ضد عدو غير مرئي، مطالبًا المستشفيات التي لا تستخدم أجهزة التنفس لديها بتسليمها، ومقدمًا الشكر لشركة جنرال موتورز على عملها الدؤوب في قضية أجهزة التنفس.

وأضاف الرئيس الأمريكي ولايتَيْ كونكتكت وأوريغون إلى قائمة الولايات التي أُعلنت منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا؛ إذ ذكر البيت الأبيض أن ترامب وافق على إعلان الولايتَيْن منطقتَيْ كوارث، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبإضافة كونكتكت وأوريغون يرتفع عدد الولايات التي أُعلنت مناطق كوارث إلى 18، بجانب غوام وبورتوريكو. وإعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقي مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

وقال ترامب: "سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أية حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني انتشار الفيروس".

ومن جهته، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الأحد 7195 إصابة جديدة؛ وهو ما يرفع العدد إلى 59 ألفًا.

وقال آندرو كومو في مؤتمر صحفي: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الولاية زاد أمس 237 حالة؛ ليصل إجمالي العدد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 965. وأضاف بأن الولاية سجلت أمس أيضًا 7195 حالة إصابة مؤكدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 59513.

وتابع قائلاً: إن 1175 شخصًا آخرين نُقلوا إلى المستشفى؛ ليتجاوز إجمالي عدد الموجودين في مستشفيات الولاية لتلقي العلاج 8500، بينهم أكثر من 2000 في وحدات العناية المركزة.

وتجاوز عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الألفَيْن، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادًا إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز مساء السبت.

أمريكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يضيف ولايتَيْن لـ"مناطق الكوارث".. ويحذِّر: "كورونا" ينتشر أسرع مما نتصور
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد إن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة وباء كورونا، وإن الإدارة تعمل بشكل متواصل على تأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة تنفس، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكد ترامب أن أمريكا تشن حربًا ضد عدو غير مرئي، مطالبًا المستشفيات التي لا تستخدم أجهزة التنفس لديها بتسليمها، ومقدمًا الشكر لشركة جنرال موتورز على عملها الدؤوب في قضية أجهزة التنفس.

وأضاف الرئيس الأمريكي ولايتَيْ كونكتكت وأوريغون إلى قائمة الولايات التي أُعلنت منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا؛ إذ ذكر البيت الأبيض أن ترامب وافق على إعلان الولايتَيْن منطقتَيْ كوارث، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبإضافة كونكتكت وأوريغون يرتفع عدد الولايات التي أُعلنت مناطق كوارث إلى 18، بجانب غوام وبورتوريكو. وإعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقي مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

وقال ترامب: "سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أية حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني انتشار الفيروس".

ومن جهته، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الأحد 7195 إصابة جديدة؛ وهو ما يرفع العدد إلى 59 ألفًا.

وقال آندرو كومو في مؤتمر صحفي: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الولاية زاد أمس 237 حالة؛ ليصل إجمالي العدد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 965. وأضاف بأن الولاية سجلت أمس أيضًا 7195 حالة إصابة مؤكدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 59513.

وتابع قائلاً: إن 1175 شخصًا آخرين نُقلوا إلى المستشفى؛ ليتجاوز إجمالي عدد الموجودين في مستشفيات الولاية لتلقي العلاج 8500، بينهم أكثر من 2000 في وحدات العناية المركزة.

وتجاوز عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الألفَيْن، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادًا إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز مساء السبت.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:58 AM

"ترامب" يضيف ولايتَيْن لـ"مناطق الكوارث".. ويحذِّر: "كورونا" ينتشر أسرع مما نتصور

قال إن أمريكا تشن حربًا ضد عدو غير مرئي.. ولن نوفِّر جهدًا في مواجهة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد إن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة وباء كورونا، وإن الإدارة تعمل بشكل متواصل على تأمين معدات طبية وكمامات وأجهزة تنفس، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكد ترامب أن أمريكا تشن حربًا ضد عدو غير مرئي، مطالبًا المستشفيات التي لا تستخدم أجهزة التنفس لديها بتسليمها، ومقدمًا الشكر لشركة جنرال موتورز على عملها الدؤوب في قضية أجهزة التنفس.

وأضاف الرئيس الأمريكي ولايتَيْ كونكتكت وأوريغون إلى قائمة الولايات التي أُعلنت منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا؛ إذ ذكر البيت الأبيض أن ترامب وافق على إعلان الولايتَيْن منطقتَيْ كوارث، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبإضافة كونكتكت وأوريغون يرتفع عدد الولايات التي أُعلنت مناطق كوارث إلى 18، بجانب غوام وبورتوريكو. وإعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقي مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

وقال ترامب: "سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أية حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني انتشار الفيروس".

ومن جهته، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الأحد 7195 إصابة جديدة؛ وهو ما يرفع العدد إلى 59 ألفًا.

وقال آندرو كومو في مؤتمر صحفي: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في الولاية زاد أمس 237 حالة؛ ليصل إجمالي العدد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 965. وأضاف بأن الولاية سجلت أمس أيضًا 7195 حالة إصابة مؤكدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 59513.

وتابع قائلاً: إن 1175 شخصًا آخرين نُقلوا إلى المستشفى؛ ليتجاوز إجمالي عدد الموجودين في مستشفيات الولاية لتلقي العلاج 8500، بينهم أكثر من 2000 في وحدات العناية المركزة.

وتجاوز عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الألفَيْن، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادًا إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز مساء السبت.

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