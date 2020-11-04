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شكوك حول صحة النتائج.. حملة "ترامب" ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن

"ستيبين" أشار إلى ورود تقارير عن مخالفات

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) أنها ستطلب على الفور إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد.

وأشار مدير الحملة بيل ستيبين في بيان نقلته "رويترز" إلى ورود تقارير عن حدوث مخالفات في عدة مقاطعات في ويسكونسن مما يثير شكوكًا جدية بشأن صحة النتائج، دون تقديم تفاصيل عن أي تقارير.

وبيّن أن "ترامب" طلب إعادة الفرز، وسنفعل ذلك على الفور.

الرئيسية/ أخبار العالم

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شكوك حول صحة النتائج.. حملة "ترامب" ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن
سبق

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) أنها ستطلب على الفور إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد.

وأشار مدير الحملة بيل ستيبين في بيان نقلته "رويترز" إلى ورود تقارير عن حدوث مخالفات في عدة مقاطعات في ويسكونسن مما يثير شكوكًا جدية بشأن صحة النتائج، دون تقديم تفاصيل عن أي تقارير.

وبيّن أن "ترامب" طلب إعادة الفرز، وسنفعل ذلك على الفور.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:19 PM

شكوك حول صحة النتائج.. حملة "ترامب" ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن

"ستيبين" أشار إلى ورود تقارير عن مخالفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) أنها ستطلب على الفور إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد.

وأشار مدير الحملة بيل ستيبين في بيان نقلته "رويترز" إلى ورود تقارير عن حدوث مخالفات في عدة مقاطعات في ويسكونسن مما يثير شكوكًا جدية بشأن صحة النتائج، دون تقديم تفاصيل عن أي تقارير.

وبيّن أن "ترامب" طلب إعادة الفرز، وسنفعل ذلك على الفور.

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