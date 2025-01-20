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أسود جائعة ومنهكة تُشعل مواقع التواصل بالسودان بسبب التكاليف المرتفعة

أحدها نفق والبقية مهدَّدة

أثارت صور أسود هزيلة وجائعة في إحدى حدائق الحيوان بالعاصمة السودانية الخرطوم استياء واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون على مواقع التواصل صورًا لأسود جائعة ومنهكة، كما أظهرت لقطات أخرى الأسود وقد بدت هزيلة للغاية.

وأشار بعض المستخدمين في منشورات لهم إلى أن الأسود التي تعاني الجوع توجد في حديقة القرشي بالعاصمة السودانية.

ونقل موقع "السودان اليوم" عن أحد المدونين قوله: "إن أحد الأسود قد نفق بسبب الجوع والإهمال، والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعلاج".

وذكر مستخدمون أن رسالة موجَّهة من مدير الحديقة إلى الشرطة البرية في نوفمبر الماضي أكدت طلب استبعاد الحيوانات آكلة اللحوم من الحديقة، وترحيلها لأي جهة أخرى، مع الإبقاء على آكلة الأعشاب فقط؛ وذلك للتكاليف المرتفعة لإطعامها.

السودان حدائق الحيوان الأسود أسود هزيلة وجائعة

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أسود جائعة ومنهكة تُشعل مواقع التواصل بالسودان بسبب التكاليف المرتفعة
سبق

أثارت صور أسود هزيلة وجائعة في إحدى حدائق الحيوان بالعاصمة السودانية الخرطوم استياء واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون على مواقع التواصل صورًا لأسود جائعة ومنهكة، كما أظهرت لقطات أخرى الأسود وقد بدت هزيلة للغاية.

وأشار بعض المستخدمين في منشورات لهم إلى أن الأسود التي تعاني الجوع توجد في حديقة القرشي بالعاصمة السودانية.

ونقل موقع "السودان اليوم" عن أحد المدونين قوله: "إن أحد الأسود قد نفق بسبب الجوع والإهمال، والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعلاج".

وذكر مستخدمون أن رسالة موجَّهة من مدير الحديقة إلى الشرطة البرية في نوفمبر الماضي أكدت طلب استبعاد الحيوانات آكلة اللحوم من الحديقة، وترحيلها لأي جهة أخرى، مع الإبقاء على آكلة الأعشاب فقط؛ وذلك للتكاليف المرتفعة لإطعامها.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:55 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:18 PM

أسود جائعة ومنهكة تُشعل مواقع التواصل بالسودان بسبب التكاليف المرتفعة

أحدها نفق والبقية مهدَّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,194

أثارت صور أسود هزيلة وجائعة في إحدى حدائق الحيوان بالعاصمة السودانية الخرطوم استياء واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون على مواقع التواصل صورًا لأسود جائعة ومنهكة، كما أظهرت لقطات أخرى الأسود وقد بدت هزيلة للغاية.

وأشار بعض المستخدمين في منشورات لهم إلى أن الأسود التي تعاني الجوع توجد في حديقة القرشي بالعاصمة السودانية.

ونقل موقع "السودان اليوم" عن أحد المدونين قوله: "إن أحد الأسود قد نفق بسبب الجوع والإهمال، والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعلاج".

وذكر مستخدمون أن رسالة موجَّهة من مدير الحديقة إلى الشرطة البرية في نوفمبر الماضي أكدت طلب استبعاد الحيوانات آكلة اللحوم من الحديقة، وترحيلها لأي جهة أخرى، مع الإبقاء على آكلة الأعشاب فقط؛ وذلك للتكاليف المرتفعة لإطعامها.

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