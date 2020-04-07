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بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاء

في عملية نوعية كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة

حقق الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي التفاصيل، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.

وأكد اللواء "بحيبح" أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.

اليمن البيضاء بالمنطقة مليشيا الحوثي الإرهابية طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاء
سبق

حقق الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي التفاصيل، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.

وأكد اللواء "بحيبح" أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:45 PM

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر عدداً من المواقع شمالي البيضاء

في عملية نوعية كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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حقق الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي التفاصيل، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.

وأكد اللواء "بحيبح" أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.

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