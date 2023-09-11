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"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": عدد المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز "300" ألف حالة

(19261) حالة نشطة منها (1368) حرجة.. الإصابات الجديدة 45% إناث و10% أطفال

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (687) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (324407) حالات؛ من بينها (19261) حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1368) حالة حرجة، كما تم تسجيل (935) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (300933) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (687) حالة منها 45% إناث، 55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4213) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (55584) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": عدد المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز "300" ألف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (687) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (324407) حالات؛ من بينها (19261) حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1368) حالة حرجة، كما تم تسجيل (935) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (300933) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (687) حالة منها 45% إناث، 55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4213) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (55584) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
04:39 PM

"الصحة": عدد المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز "300" ألف حالة

(19261) حالة نشطة منها (1368) حرجة.. الإصابات الجديدة 45% إناث و10% أطفال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (687) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (324407) حالات؛ من بينها (19261) حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1368) حالة حرجة، كما تم تسجيل (935) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (300933) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (687) حالة منها 45% إناث، 55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4213) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (55584) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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