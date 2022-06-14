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مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام في الأسبوع

يستعرض معدل نمو العدوى ويرد على الاستفسارات الشائعة

أعلنت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سيكون ابتداء من اليوم، ولمدة 3 أيام في الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس).

وسيُعقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي عند ‪الساعة الـ3:35 عصرًا حول مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ويستعرض المؤتمر الصحفي التحليل الوبائي للحالات الحرجة، ومعدل نمو العدوى، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما يتطرق إلى إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات الجارية.

ويتحدث خلال مؤتمر اليوم الأحد كل من: متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وتيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة هيئة الغذاء والدواء وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام في الأسبوع
سبق

أعلنت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سيكون ابتداء من اليوم، ولمدة 3 أيام في الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس).

وسيُعقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي عند ‪الساعة الـ3:35 عصرًا حول مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ويستعرض المؤتمر الصحفي التحليل الوبائي للحالات الحرجة، ومعدل نمو العدوى، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما يتطرق إلى إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات الجارية.

ويتحدث خلال مؤتمر اليوم الأحد كل من: متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وتيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:00 AM

مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام في الأسبوع

يستعرض معدل نمو العدوى ويرد على الاستفسارات الشائعة

A A A
هادي العصيمي - الرياض
2
9,374

أعلنت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سيكون ابتداء من اليوم، ولمدة 3 أيام في الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس).

وسيُعقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي عند ‪الساعة الـ3:35 عصرًا حول مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ويستعرض المؤتمر الصحفي التحليل الوبائي للحالات الحرجة، ومعدل نمو العدوى، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما يتطرق إلى إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات الجارية.

ويتحدث خلال مؤتمر اليوم الأحد كل من: متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وتيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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