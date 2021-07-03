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"الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية العام الحالي

المتوفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط

أكّدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

وقالت زايد، في تصريحات متلفزة وأذيعت بالقاهرة أمس: إن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة قام بإنتاج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت أن بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتة النظر إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليًّا خلال الستة الأشهر المقبلة، وأن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًّا.

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"الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية العام الحالي
سبق

أكّدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

وقالت زايد، في تصريحات متلفزة وأذيعت بالقاهرة أمس: إن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة قام بإنتاج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت أن بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتة النظر إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليًّا خلال الستة الأشهر المقبلة، وأن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًّا.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
10:50 AM

"الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية العام الحالي

المتوفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

وقالت زايد، في تصريحات متلفزة وأذيعت بالقاهرة أمس: إن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة قام بإنتاج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت أن بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتة النظر إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليًّا خلال الستة الأشهر المقبلة، وأن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًّا.

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