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إصابة "الغامدي" بحادث انقلاب على طريق العقيق الباحة

أصيب الموظف بطوارئ محافظة العقيق، المهندس عمر سعيد مريط الغامدي، بحادث انقلاب، ظهر أمس الاثنين، على طريق العقيق - الباحة، نُقل على إثره إلى مستشفى العقيق العام.

وزار مدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله عسيري، ومدير دائرة العمليات والصيانة المهندس إبراهيم بن علي الغامدي، ومشرف طوارئ محافظة العقيق المهندس سيف أحمد آل مضحي الغامدي، وعدد من القيادات؛ زميلهم المهندس عمر سعيد الغامدي، للاطمئنان على صحته.

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إصابة "الغامدي" بحادث انقلاب على طريق العقيق الباحة
سبق

أصيب الموظف بطوارئ محافظة العقيق، المهندس عمر سعيد مريط الغامدي، بحادث انقلاب، ظهر أمس الاثنين، على طريق العقيق - الباحة، نُقل على إثره إلى مستشفى العقيق العام.

وزار مدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله عسيري، ومدير دائرة العمليات والصيانة المهندس إبراهيم بن علي الغامدي، ومشرف طوارئ محافظة العقيق المهندس سيف أحمد آل مضحي الغامدي، وعدد من القيادات؛ زميلهم المهندس عمر سعيد الغامدي، للاطمئنان على صحته.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
04:47 PM

إصابة "الغامدي" بحادث انقلاب على طريق العقيق الباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب الموظف بطوارئ محافظة العقيق، المهندس عمر سعيد مريط الغامدي، بحادث انقلاب، ظهر أمس الاثنين، على طريق العقيق - الباحة، نُقل على إثره إلى مستشفى العقيق العام.

وزار مدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله عسيري، ومدير دائرة العمليات والصيانة المهندس إبراهيم بن علي الغامدي، ومشرف طوارئ محافظة العقيق المهندس سيف أحمد آل مضحي الغامدي، وعدد من القيادات؛ زميلهم المهندس عمر سعيد الغامدي، للاطمئنان على صحته.

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