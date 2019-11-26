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"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ25

بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 لنوفمبر

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة الخامسة والعشرين لشهر ديسمبر 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة 25 (شهر ديسمبر2019).

وللتحقق من الأهلية، يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكان قد بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 مليار لدفعة نوفمبر.

حساب المواطن نتائج الأهلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ25
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة الخامسة والعشرين لشهر ديسمبر 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة 25 (شهر ديسمبر2019).

وللتحقق من الأهلية، يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكان قد بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 مليار لدفعة نوفمبر.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
02:27 PM

"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ25

بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 لنوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,310

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة الخامسة والعشرين لشهر ديسمبر 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة 25 (شهر ديسمبر2019).

وللتحقق من الأهلية، يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكان قد بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 مليار لدفعة نوفمبر.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,637
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,999
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

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