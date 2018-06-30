"غرفة الرياض" تؤهل 40 مدربة على مهارات الأمومة

تمهيدًا لإطلاق برامج لتدريب الأمهات بالمنطقة

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بغرفة الرياض بالتعاون مع جمعية الشقائق بجدة أخيرًا فعاليات البرنامج التدريبي تطوير مهارات مدربات أمومة المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني برعاية من مؤسسة السبيعي الخيرية للمدرب المستشار نجاة عقاب واستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة40 مدربة بالعاصمة.

صرحت مديرة المشروع ابتسام الحربي بأنه تم خلال البرنامج تأهيل وتدريب 40 مدربة في مدينة الرياض، وذلك تمهيدًا لإطلاق برامج لتدريب الأمهات في البيئات الاجتماعية في المنطقة.

وأوضحت المدربة المستشارة الأسرية والتربوية رشا المسيفر إحدى المشاركات في البرنامج أن هذه البرامج تُعنى بإخراج جيل واعٍ من الأمهات على قدر كبير من المعرفة بجوانب التربية أمر جدًا محفز وملهم في ظل النهضة الاجتماعية العظيمة التي تشهدها المملكة هذه الفترة كما أنه دعم للمدربات التربويات لممارسة دورهن التربوي بشكل تطوعي منظم ودقيق .

يُشار إلى أن عدد المدربات اللاتي تم تدريبهن خلال خمسة أشهر في بعض مناطق المملكة بلغ 235 مدربة.