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مدير صحة الطائف يعايد المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي بالورود

شاركهم فرحتهم وفتح مجال زيارة أقاربهم خلال الأيام الثلاثة للعيد

زار مدير "صحة الطائف" المكلف لمرابطة العيد لعام 1440هـ الدكتور فواز الزايدي، يرافقه مدير الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف المكلف الدكتور صلاح محفوظ، صباح اليوم الثلاثاء؛ المنومين بالمجمع، وقدّما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم الدكتور "الزايدي" باقات من الورود، إضافة إلى مشاركة المرضى فرحة العيد والتخفيف عنهم، كما تم فتح أبواب الزيارة على مدار الأيام الثلاثة الأولى من الصباح وحتى الساعة التاسعة مساء؛ حتى يتسنى لأسر وأقارب المرضى فرصة زيارتهم وإدخال الفرح والبهجة على نفوسهم، وإشعارهم بفرحة العيد، وما يتضمنه من توادّ وتراحم واجتماع.

وشهدت الزيارة تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، وحضرها الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية.

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مدير صحة الطائف يعايد المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي بالورود
سبق

زار مدير "صحة الطائف" المكلف لمرابطة العيد لعام 1440هـ الدكتور فواز الزايدي، يرافقه مدير الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف المكلف الدكتور صلاح محفوظ، صباح اليوم الثلاثاء؛ المنومين بالمجمع، وقدّما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم الدكتور "الزايدي" باقات من الورود، إضافة إلى مشاركة المرضى فرحة العيد والتخفيف عنهم، كما تم فتح أبواب الزيارة على مدار الأيام الثلاثة الأولى من الصباح وحتى الساعة التاسعة مساء؛ حتى يتسنى لأسر وأقارب المرضى فرصة زيارتهم وإدخال الفرح والبهجة على نفوسهم، وإشعارهم بفرحة العيد، وما يتضمنه من توادّ وتراحم واجتماع.

وشهدت الزيارة تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، وحضرها الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:31 AM

مدير صحة الطائف يعايد المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي بالورود

شاركهم فرحتهم وفتح مجال زيارة أقاربهم خلال الأيام الثلاثة للعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار مدير "صحة الطائف" المكلف لمرابطة العيد لعام 1440هـ الدكتور فواز الزايدي، يرافقه مدير الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف المكلف الدكتور صلاح محفوظ، صباح اليوم الثلاثاء؛ المنومين بالمجمع، وقدّما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم الدكتور "الزايدي" باقات من الورود، إضافة إلى مشاركة المرضى فرحة العيد والتخفيف عنهم، كما تم فتح أبواب الزيارة على مدار الأيام الثلاثة الأولى من الصباح وحتى الساعة التاسعة مساء؛ حتى يتسنى لأسر وأقارب المرضى فرصة زيارتهم وإدخال الفرح والبهجة على نفوسهم، وإشعارهم بفرحة العيد، وما يتضمنه من توادّ وتراحم واجتماع.

وشهدت الزيارة تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، وحضرها الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية.

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