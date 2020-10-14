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بينها طهران.. إيران تقرر عزل 5 مدن 3 أيام للحد من تفشي كورونا

"زالي": 200 شخص من الكوادر الطبية سقطوا ضحايا أثناء المكافحة

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عزل خمس مدن خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن الحكومة وافقت على طلب عزل مدن: طهران، مشهد، أصفهان، كرج، وأرومية، خلال عطلة الخميس والجمعة والسبت، ووضع قيود على الحركة داخلها.

وكان رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، قد أكد في وقت سابق، أن 200 شخص من الكوادر الطبية الإيرانية سقطوا ضحايا أثناء مكافحتهم فيروس كورونا في البلاد، في وقت وصل عدد إصابات كورونا في إيران، وفقاً لموقع worldometers، إلى 508,389.

وأعلنت طهران مطلع هذا الأسبوع، تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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بينها طهران.. إيران تقرر عزل 5 مدن 3 أيام للحد من تفشي كورونا
سبق

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عزل خمس مدن خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن الحكومة وافقت على طلب عزل مدن: طهران، مشهد، أصفهان، كرج، وأرومية، خلال عطلة الخميس والجمعة والسبت، ووضع قيود على الحركة داخلها.

وكان رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، قد أكد في وقت سابق، أن 200 شخص من الكوادر الطبية الإيرانية سقطوا ضحايا أثناء مكافحتهم فيروس كورونا في البلاد، في وقت وصل عدد إصابات كورونا في إيران، وفقاً لموقع worldometers، إلى 508,389.

وأعلنت طهران مطلع هذا الأسبوع، تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:24 PM

بينها طهران.. إيران تقرر عزل 5 مدن 3 أيام للحد من تفشي كورونا

"زالي": 200 شخص من الكوادر الطبية سقطوا ضحايا أثناء المكافحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عزل خمس مدن خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن الحكومة وافقت على طلب عزل مدن: طهران، مشهد، أصفهان، كرج، وأرومية، خلال عطلة الخميس والجمعة والسبت، ووضع قيود على الحركة داخلها.

وكان رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، قد أكد في وقت سابق، أن 200 شخص من الكوادر الطبية الإيرانية سقطوا ضحايا أثناء مكافحتهم فيروس كورونا في البلاد، في وقت وصل عدد إصابات كورونا في إيران، وفقاً لموقع worldometers، إلى 508,389.

وأعلنت طهران مطلع هذا الأسبوع، تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

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