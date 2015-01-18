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"المسحل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة.

وتم خلال الاجتماع طرح وجهات النظر من رؤساء الأندية بشأن العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، وأبرز السلبيات والإيجابيات.

وشهد الاجتماع استعراض إحصائيات اللاعبين الأجانب المشاركين بصفة أساسية في قائمة الفرق خلال الموسمين الماضيين، والأثر الإيجابي على نتائج المنتخبات بعد زيادة العدد في المواسم الأخيرة.

كما تم تكليف اللجنة الفنية بتقديم دراسة فنية وفقًا للآراء التي تم طرحها خلال اجتماع اليوم تمهيدًا لإصدار القرار النهائي خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد ورئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعضو المجلس معيض الشهري، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز الحميدي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسحل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب
سبق

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة.

وتم خلال الاجتماع طرح وجهات النظر من رؤساء الأندية بشأن العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، وأبرز السلبيات والإيجابيات.

وشهد الاجتماع استعراض إحصائيات اللاعبين الأجانب المشاركين بصفة أساسية في قائمة الفرق خلال الموسمين الماضيين، والأثر الإيجابي على نتائج المنتخبات بعد زيادة العدد في المواسم الأخيرة.

كما تم تكليف اللجنة الفنية بتقديم دراسة فنية وفقًا للآراء التي تم طرحها خلال اجتماع اليوم تمهيدًا لإصدار القرار النهائي خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد ورئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعضو المجلس معيض الشهري، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز الحميدي.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
04:26 PM

"المسحل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة.

وتم خلال الاجتماع طرح وجهات النظر من رؤساء الأندية بشأن العدد الأنسب للاعبين الأجانب للمواسم القادمة، وأبرز السلبيات والإيجابيات.

وشهد الاجتماع استعراض إحصائيات اللاعبين الأجانب المشاركين بصفة أساسية في قائمة الفرق خلال الموسمين الماضيين، والأثر الإيجابي على نتائج المنتخبات بعد زيادة العدد في المواسم الأخيرة.

كما تم تكليف اللجنة الفنية بتقديم دراسة فنية وفقًا للآراء التي تم طرحها خلال اجتماع اليوم تمهيدًا لإصدار القرار النهائي خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب والرياضة عبدالعزيز المسعد ورئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعضو المجلس معيض الشهري، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز الحميدي.

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