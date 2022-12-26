وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي، أن أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام. وقال "المالكي": إننا نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة، وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، واضاف: "هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي."

"المالكي": أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قُتلوا منذ مطلع العام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26 وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي، أن أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام.

وقال "المالكي": إننا نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة، وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، واضاف: "هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي."

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 06:06 PM

"المالكي": أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قُتلوا منذ مطلع العام قال: إننا نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة





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وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي، أن أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام.

وقال "المالكي": إننا نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة، وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، واضاف: "هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي."