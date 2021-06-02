تمديد تكليف مدير عام التعليم في حائل

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتمديد تكليف الدكتور منذر بن عبدالله البليهد مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة حائل وحتى 21 /4 /1444هـ.

وثمّن الدكتور منذر بن عبدالله البليهد هذا القرار، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكدًا أن ذلك حافز له ولفريق العمل في تعليم حائل لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والوطن.