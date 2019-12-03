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السفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة وتجنب مناطق الاحتجاجات

بعد أنباء عن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في باريس وضواحيها

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195.

السفارة السعودية بفرنسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة وتجنب مناطق الاحتجاجات
سبق

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
07:56 PM

السفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة وتجنب مناطق الاحتجاجات

بعد أنباء عن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في باريس وضواحيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195.

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