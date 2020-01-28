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سفارة المملكة في الصين تؤكد استمرار عملها على مدار الساعة

لتقديم المساعدات والرد على الاستفسارات وخدمة المواطنين

أعلنت سفارة المملكة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم، استمرار عملها على مدار الساعة؛ بهدف تقديم المساعدات والرد على الاستفسارات وخدمة المواطنين.

وقال السفارة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد السفارة استمرار عملها على مدار الساعة، والقيام بمهامها وتقديم المساعدات والرد على كل الاستفسارات وخدمة مصالح المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لجمهورية #الصين الشعبية.

سفارة المملكة في الصين الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في الصين تؤكد استمرار عملها على مدار الساعة
سبق

أعلنت سفارة المملكة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم، استمرار عملها على مدار الساعة؛ بهدف تقديم المساعدات والرد على الاستفسارات وخدمة المواطنين.

وقال السفارة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد السفارة استمرار عملها على مدار الساعة، والقيام بمهامها وتقديم المساعدات والرد على كل الاستفسارات وخدمة مصالح المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لجمهورية #الصين الشعبية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
02:32 PM

سفارة المملكة في الصين تؤكد استمرار عملها على مدار الساعة

لتقديم المساعدات والرد على الاستفسارات وخدمة المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سفارة المملكة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم، استمرار عملها على مدار الساعة؛ بهدف تقديم المساعدات والرد على الاستفسارات وخدمة المواطنين.

وقال السفارة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد السفارة استمرار عملها على مدار الساعة، والقيام بمهامها وتقديم المساعدات والرد على كل الاستفسارات وخدمة مصالح المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لجمهورية #الصين الشعبية.

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