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شوكة سمك لم تكشفها الفحوصات.. جراحة تنقذ أربعينية بمكة

حضرت إلى "الطوارئ" تعاني ألمًا حادًّا في المعدة استلزم تعاملًا فوريًّا

نجح فريق طبي بقسم المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في استخراج شوكة سمك من مقيمة تبلغ من العمر 42 عامًا؛ بعد تناولها وجبة سمك.

وتَعامل الفريق -بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور عبدالرحمن كنعان صبحي- بحِرَفية مع الحالة فور وصولها للمستشفى وإجراء عملية في قسم المناظير بعد تجهيز المريضة.

وأوضح "كنعان" أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم حاد في المعدة، وبعد الكشف السريري وعمل الفحوصات المخبرية التي لم توضّح السبب، تم إجراء منظار علوي للمريضة، وتَبَيّن وجود شوكة سمك طولها ٤ سم بجدار المعدة، مسببة قرحة سطحية، وتم استخراج الشوكة بملقاط جراحي.

وأضاف: "بعد الاطمئنان على حالة المريضة تم السماح لها بالخروج من المستشفى وهي بحالة جيدة".

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شوكة سمك لم تكشفها الفحوصات.. جراحة تنقذ أربعينية بمكة
سبق

نجح فريق طبي بقسم المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في استخراج شوكة سمك من مقيمة تبلغ من العمر 42 عامًا؛ بعد تناولها وجبة سمك.

وتَعامل الفريق -بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور عبدالرحمن كنعان صبحي- بحِرَفية مع الحالة فور وصولها للمستشفى وإجراء عملية في قسم المناظير بعد تجهيز المريضة.

وأوضح "كنعان" أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم حاد في المعدة، وبعد الكشف السريري وعمل الفحوصات المخبرية التي لم توضّح السبب، تم إجراء منظار علوي للمريضة، وتَبَيّن وجود شوكة سمك طولها ٤ سم بجدار المعدة، مسببة قرحة سطحية، وتم استخراج الشوكة بملقاط جراحي.

وأضاف: "بعد الاطمئنان على حالة المريضة تم السماح لها بالخروج من المستشفى وهي بحالة جيدة".

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:06 AM

شوكة سمك لم تكشفها الفحوصات.. جراحة تنقذ أربعينية بمكة

حضرت إلى "الطوارئ" تعاني ألمًا حادًّا في المعدة استلزم تعاملًا فوريًّا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بقسم المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في استخراج شوكة سمك من مقيمة تبلغ من العمر 42 عامًا؛ بعد تناولها وجبة سمك.

وتَعامل الفريق -بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور عبدالرحمن كنعان صبحي- بحِرَفية مع الحالة فور وصولها للمستشفى وإجراء عملية في قسم المناظير بعد تجهيز المريضة.

وأوضح "كنعان" أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم حاد في المعدة، وبعد الكشف السريري وعمل الفحوصات المخبرية التي لم توضّح السبب، تم إجراء منظار علوي للمريضة، وتَبَيّن وجود شوكة سمك طولها ٤ سم بجدار المعدة، مسببة قرحة سطحية، وتم استخراج الشوكة بملقاط جراحي.

وأضاف: "بعد الاطمئنان على حالة المريضة تم السماح لها بالخروج من المستشفى وهي بحالة جيدة".

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