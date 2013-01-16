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في 17 موقعاً بالمملكة.. خدمات وحدات "الأحوال" المتنقلة تأتي إليك

توفر للرجال والنساء إصدار بطاقة الهوية وتجديدها وبدل التالف عنها

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً بالمملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مركز يبرين التابع لمحافظة الاحساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في فرع وزارة الطاقة بالمنطقة الشرقية، ويوم الأربعاء في مقر المحكمة الجزائية بالدمام، ومركز الراجحة التابع لمحافظة بقيق، وللنساء في مقر الغرفة التجارية بالأحساء لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في المدينة العسكرية بخميس مشيط، وللرجال في مركز روام بمحافظة رجال ألمع، ويوم الثلاثاء في بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقعن فيما تقدم الوحدات بمنطقة نجران خدماتها للرجال اليوم في مستشفى نجران العام لمدة أربعة أيام، وللنساء في مركز المشعلية لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة بدر الجنوب لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في محافظة وادي الفرع لمدة أسبوع، وفي منطقة الجوف بمركز الاضارع التابعة لمحافظة دومة الجندل لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم غد الاثنين بمركز جبة في منطقة حائل لمدة أربعة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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في 17 موقعاً بالمملكة.. خدمات وحدات "الأحوال" المتنقلة تأتي إليك
سبق

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً بالمملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مركز يبرين التابع لمحافظة الاحساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في فرع وزارة الطاقة بالمنطقة الشرقية، ويوم الأربعاء في مقر المحكمة الجزائية بالدمام، ومركز الراجحة التابع لمحافظة بقيق، وللنساء في مقر الغرفة التجارية بالأحساء لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في المدينة العسكرية بخميس مشيط، وللرجال في مركز روام بمحافظة رجال ألمع، ويوم الثلاثاء في بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقعن فيما تقدم الوحدات بمنطقة نجران خدماتها للرجال اليوم في مستشفى نجران العام لمدة أربعة أيام، وللنساء في مركز المشعلية لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة بدر الجنوب لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في محافظة وادي الفرع لمدة أسبوع، وفي منطقة الجوف بمركز الاضارع التابعة لمحافظة دومة الجندل لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم غد الاثنين بمركز جبة في منطقة حائل لمدة أربعة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:14 PM

في 17 موقعاً بالمملكة.. خدمات وحدات "الأحوال" المتنقلة تأتي إليك

توفر للرجال والنساء إصدار بطاقة الهوية وتجديدها وبدل التالف عنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً بالمملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مركز يبرين التابع لمحافظة الاحساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في فرع وزارة الطاقة بالمنطقة الشرقية، ويوم الأربعاء في مقر المحكمة الجزائية بالدمام، ومركز الراجحة التابع لمحافظة بقيق، وللنساء في مقر الغرفة التجارية بالأحساء لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في المدينة العسكرية بخميس مشيط، وللرجال في مركز روام بمحافظة رجال ألمع، ويوم الثلاثاء في بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقعن فيما تقدم الوحدات بمنطقة نجران خدماتها للرجال اليوم في مستشفى نجران العام لمدة أربعة أيام، وللنساء في مركز المشعلية لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة بدر الجنوب لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في محافظة وادي الفرع لمدة أسبوع، وفي منطقة الجوف بمركز الاضارع التابعة لمحافظة دومة الجندل لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم غد الاثنين بمركز جبة في منطقة حائل لمدة أربعة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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