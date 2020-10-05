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"العسيري": الزيارة ودخول الروضة حسب المواعيد المحددة بتطبيق "اعتمرنا"

قال إن ذلك يراعي عدم تجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية

أكد جمعان بن عبدالله العسيري، المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة ستكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق "اعتمرنا" فقط.

وأوضح "العسيري" أن تحديد المواعيد يراعَى فيه ما لا يتجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الزائرين.


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"العسيري": الزيارة ودخول الروضة حسب المواعيد المحددة بتطبيق "اعتمرنا"
سبق

أكد جمعان بن عبدالله العسيري، المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة ستكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق "اعتمرنا" فقط.

وأوضح "العسيري" أن تحديد المواعيد يراعَى فيه ما لا يتجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الزائرين.


05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:34 PM

"العسيري": الزيارة ودخول الروضة حسب المواعيد المحددة بتطبيق "اعتمرنا"

قال إن ذلك يراعي عدم تجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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أكد جمعان بن عبدالله العسيري، المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة ستكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق "اعتمرنا" فقط.

وأوضح "العسيري" أن تحديد المواعيد يراعَى فيه ما لا يتجاوز ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الزائرين.


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