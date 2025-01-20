‫"إعمار اليمن" يستكمل تسليم المشاريع التنموية بالجوف اليمنية

غطت مجالات الطاقة والمياه والطرق والتعليم

سلَّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة الجوف الوثائق الخاصة بالمشاريع إلى المكتب الفني في السلطة المحلية بمحافظة الجوف استكمالاً للمشاريع التنموية بالمحافظة، وتشمل: مشاريع إدارة الموارد المائية والطاقة، مشاريع دعم فرص التعليم والتعلم ومشاريع دعم قطاع النقل والطرق.

‫واتفق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والسلطة المحلية في محافظة الجوف على آلية عمل مخصصة للإشراف على مشاريع البرنامج في المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء عُقد يوم أمس، جمع مختصين من البرنامج بالسلطة المحلية في المحافظة.

‫وناقش الجانبان مستجدات مشروع دعم قطاع النقل والطرق، واتفقا على تمهيد معوقات المشروع كافة بمديرية الحزم بشكل كامل. كما وضع المختصون في البرنامج مع السلطة المحلية في محافظة الجوف آلية نقاش حول دور الجمعية ومكتب الزراعة والري في المحافظة.

كما نسق مختصو البرنامج السعودي المواقع المستفيدة من مشروع دعم الإنتاج الغذائي المستدام، الخاص بتوفير مشروع البيوت المحمية التي تشمل البذور والأسمدة والتبريد.

‫وعقد عدد من المختصين في مجال التنمية بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في محافظة الجوف، تضمنت اجتماعًا مع مدير مكتب الزراعة والري في محافظة الجوف عبدالله مدهش، واجتماعًا مع مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة الجوف هادي ﺷﻤﻌﺎﻥ، وتم خلال ذلك بحث أولويات الاحتياج للمشاريع التنموية في مجال الزراعة والري والخدمات الاجتماعية بالمحافظة.

‫كما التقى مختصو التنمية من البرنامج السعودي أشهر المزارعين في محافظة الجوف اليمنية؛ وذلك لدعم مشروع دعم الإنتاج الغذائي المستدام في المحافظة، وتعزيز الخبرات في الزراعة بمحافظة الجوف، وعرض إسهامات البرنامج بخبراته الداعمة لقطاع الزراعة في عموم اليمن، إضافة إلى زيارة مشروع دعم قطاع النقل والطرق، الذي يشمل تأهيل الطرق الحضرية والريفية بمركز مديرية الحزم، إلى جانب زيارة مشروع دعم فرص التعليم والتعلم من خلال إعادة تأهيل عدد من مدارس المديرية، وزيارة كلية التربية (فرع جامعة سبأ)، إضافة إلى زيارة وفد البرنامج مستشفى الجوف المركزي؛ إذ تم رفع احتياجات المستشفى المستقبلية، إلى جانب تسليم التوريدات الخاصة بالبنية التحتية ضمن مشروع إدارة الموارد المائية والكهربائية.