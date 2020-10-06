النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران

تسجيل 227 وفاة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 27419 ضحية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد واصلت إيران لليوم الثاني تسجيل الأرقام القياسية للإصابات بـ"كورونا"، وأعلنت الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد، 479 ألفاً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27419، بعد تسجيل 227 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد واصلت إيران لليوم الثاني تسجيل الأرقام القياسية للإصابات بـ"كورونا"، وأعلنت الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد، 479 ألفاً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27419، بعد تسجيل 227 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:13 PM

4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران

تسجيل 227 وفاة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 27419 ضحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
261

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد واصلت إيران لليوم الثاني تسجيل الأرقام القياسية للإصابات بـ"كورونا"، وأعلنت الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد، 479 ألفاً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27419، بعد تسجيل 227 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة