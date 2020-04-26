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4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "سيراليون" و"توغو"

أعربت فيها عن أطيب التمنيات للشعبين الصديقين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا بيو؛ رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية سيراليون.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "سيراليون" و"توغو"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا بيو؛ رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية سيراليون.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:41 AM

4 برقيات من "القيادة" لرئيسَي "سيراليون" و"توغو"

أعربت فيها عن أطيب التمنيات للشعبين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا بيو؛ رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية سيراليون.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ رئيس جمهورية توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة للرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي؛ عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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