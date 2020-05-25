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"جرائم حرب أردوغان" في هاشتاق ترند .. تعدٍّ على السوريين وفضيحة مع بشار!

استرجاع بعض ما حدث للاجئين على أرض تركيا من إهانات وحديث عن جدار فصل

صعد هاشتاق #أردوغان يعتدي على السوريين إلى "ترند تويتر"، اليوم، منذ وقت مبكر كاشفاً عمّا يرتكبه الرئيس التركي بحق السوريين، واستمر الهاشتاق لوقت طويل فاضحاً تلك التصرفات التي طالت حتى السائحين وليس فقط اللاجئين أو السوريين داخل أراضيهم.

وبعد استرجاع البعض للاعتداءات التي يتعرض لها السوريون على الأراضي التركية من إهانات وغيرها، سرد مغردون ما يصفونه باعتداء أردوغان المباشر على السوريين بتحالفه مع بشار الأسد وعدم قطعه العلاقات معه عكس ما كان يتحدث عنه الأتراك الذي انكشف أخيراً بتصريحات تركية تؤكد استمرار العلاقات مع الأسد، وكذلك أن الاستخبارات تأخذ على عاتقها دوراً كبيراً في هذا الجانب.

وناقش رواد مواقع التواصل هذا الوسم؛ حيث استعادوا ما يصفونه بالجرائم الواضحة بأن رجب طيب أدروغان ارتكب جرائم حرب بحق الأكراد في مدينة عفرين الواقعة في شمال سوريا، وكذلك يقوم ببناء جدار لفصل عفرين عن سوريا وفقا للمغردين الذين أشاروا إلى مصادرهم وهي وسائل إعلام خليجية.

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"جرائم حرب أردوغان" في هاشتاق ترند .. تعدٍّ على السوريين وفضيحة مع بشار!
سبق

صعد هاشتاق #أردوغان يعتدي على السوريين إلى "ترند تويتر"، اليوم، منذ وقت مبكر كاشفاً عمّا يرتكبه الرئيس التركي بحق السوريين، واستمر الهاشتاق لوقت طويل فاضحاً تلك التصرفات التي طالت حتى السائحين وليس فقط اللاجئين أو السوريين داخل أراضيهم.

وبعد استرجاع البعض للاعتداءات التي يتعرض لها السوريون على الأراضي التركية من إهانات وغيرها، سرد مغردون ما يصفونه باعتداء أردوغان المباشر على السوريين بتحالفه مع بشار الأسد وعدم قطعه العلاقات معه عكس ما كان يتحدث عنه الأتراك الذي انكشف أخيراً بتصريحات تركية تؤكد استمرار العلاقات مع الأسد، وكذلك أن الاستخبارات تأخذ على عاتقها دوراً كبيراً في هذا الجانب.

وناقش رواد مواقع التواصل هذا الوسم؛ حيث استعادوا ما يصفونه بالجرائم الواضحة بأن رجب طيب أدروغان ارتكب جرائم حرب بحق الأكراد في مدينة عفرين الواقعة في شمال سوريا، وكذلك يقوم ببناء جدار لفصل عفرين عن سوريا وفقا للمغردين الذين أشاروا إلى مصادرهم وهي وسائل إعلام خليجية.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:44 AM

"جرائم حرب أردوغان" في هاشتاق ترند .. تعدٍّ على السوريين وفضيحة مع بشار!

استرجاع بعض ما حدث للاجئين على أرض تركيا من إهانات وحديث عن جدار فصل

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,811

صعد هاشتاق #أردوغان يعتدي على السوريين إلى "ترند تويتر"، اليوم، منذ وقت مبكر كاشفاً عمّا يرتكبه الرئيس التركي بحق السوريين، واستمر الهاشتاق لوقت طويل فاضحاً تلك التصرفات التي طالت حتى السائحين وليس فقط اللاجئين أو السوريين داخل أراضيهم.

وبعد استرجاع البعض للاعتداءات التي يتعرض لها السوريون على الأراضي التركية من إهانات وغيرها، سرد مغردون ما يصفونه باعتداء أردوغان المباشر على السوريين بتحالفه مع بشار الأسد وعدم قطعه العلاقات معه عكس ما كان يتحدث عنه الأتراك الذي انكشف أخيراً بتصريحات تركية تؤكد استمرار العلاقات مع الأسد، وكذلك أن الاستخبارات تأخذ على عاتقها دوراً كبيراً في هذا الجانب.

وناقش رواد مواقع التواصل هذا الوسم؛ حيث استعادوا ما يصفونه بالجرائم الواضحة بأن رجب طيب أدروغان ارتكب جرائم حرب بحق الأكراد في مدينة عفرين الواقعة في شمال سوريا، وكذلك يقوم ببناء جدار لفصل عفرين عن سوريا وفقا للمغردين الذين أشاروا إلى مصادرهم وهي وسائل إعلام خليجية.

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