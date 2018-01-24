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"المعينا" يباشر رئاسته لإدارة "البلاد للصحافة والنشر"

سبق له رئاسة تحرير "سعودي جازيت"

باشر خالد عبد الرحيم المعينا، عمله رئيسًا مكلفًا لمجلس الإدارة في مؤسسة البلاد للصحافة والنشر.

يذكر أن "المعينا" يأتي من خلفية صحفية؛ حيث إنه كاتب عمود سياسي واجتماعي لصحف محلية وخارجية، وشخصية إعلامية معروفة داخل المملكة وخارجها، ومستشار في العلاقات العامة، سبق أن تقلد العديد من المناصب، عبر رئاسته لتحرير صحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية من 1982 إلى 1993، ثم عاد لرئاسة تحريرها مطلع 1998 إلى 2011، وقاد فريق الصحيفة خلال أزمة الخليج.

ورأس تحرير صحيفة "سعودي جازيت" 2012 ـ 2014، وأعاد هيكلة الصحيفة، وسلم رئاسة التحرير لأول سيدة ترأس تحرير صحيفة في المملكة.

وسبق لـ"المعينا" أن عمل مذيعًا في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وهو من أوائل السعوديين الذين قرؤوا الأخبار باللغة الإنجليزية في بداية السبعينيات.

وأسس ورأس أول شركة سعودية للعلاقات العامة على أسس حديثة وعلمية، إضافة إلى مشاركاته في الفضائيات والإعلام الدولي، ضمن برامج متعددة، وحضوره الدائم للفعاليات السياسية المحلية والدولية. وتحصّل على أعلى وسام مدني "نجم التفوق" من حكومة باكستان، وعلى عضوية لجنة التجارة الدولية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المعينا" يباشر رئاسته لإدارة "البلاد للصحافة والنشر"
سبق

باشر خالد عبد الرحيم المعينا، عمله رئيسًا مكلفًا لمجلس الإدارة في مؤسسة البلاد للصحافة والنشر.

يذكر أن "المعينا" يأتي من خلفية صحفية؛ حيث إنه كاتب عمود سياسي واجتماعي لصحف محلية وخارجية، وشخصية إعلامية معروفة داخل المملكة وخارجها، ومستشار في العلاقات العامة، سبق أن تقلد العديد من المناصب، عبر رئاسته لتحرير صحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية من 1982 إلى 1993، ثم عاد لرئاسة تحريرها مطلع 1998 إلى 2011، وقاد فريق الصحيفة خلال أزمة الخليج.

ورأس تحرير صحيفة "سعودي جازيت" 2012 ـ 2014، وأعاد هيكلة الصحيفة، وسلم رئاسة التحرير لأول سيدة ترأس تحرير صحيفة في المملكة.

وسبق لـ"المعينا" أن عمل مذيعًا في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وهو من أوائل السعوديين الذين قرؤوا الأخبار باللغة الإنجليزية في بداية السبعينيات.

وأسس ورأس أول شركة سعودية للعلاقات العامة على أسس حديثة وعلمية، إضافة إلى مشاركاته في الفضائيات والإعلام الدولي، ضمن برامج متعددة، وحضوره الدائم للفعاليات السياسية المحلية والدولية. وتحصّل على أعلى وسام مدني "نجم التفوق" من حكومة باكستان، وعلى عضوية لجنة التجارة الدولية.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:25 PM

"المعينا" يباشر رئاسته لإدارة "البلاد للصحافة والنشر"

سبق له رئاسة تحرير "سعودي جازيت"

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
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باشر خالد عبد الرحيم المعينا، عمله رئيسًا مكلفًا لمجلس الإدارة في مؤسسة البلاد للصحافة والنشر.

يذكر أن "المعينا" يأتي من خلفية صحفية؛ حيث إنه كاتب عمود سياسي واجتماعي لصحف محلية وخارجية، وشخصية إعلامية معروفة داخل المملكة وخارجها، ومستشار في العلاقات العامة، سبق أن تقلد العديد من المناصب، عبر رئاسته لتحرير صحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية من 1982 إلى 1993، ثم عاد لرئاسة تحريرها مطلع 1998 إلى 2011، وقاد فريق الصحيفة خلال أزمة الخليج.

ورأس تحرير صحيفة "سعودي جازيت" 2012 ـ 2014، وأعاد هيكلة الصحيفة، وسلم رئاسة التحرير لأول سيدة ترأس تحرير صحيفة في المملكة.

وسبق لـ"المعينا" أن عمل مذيعًا في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وهو من أوائل السعوديين الذين قرؤوا الأخبار باللغة الإنجليزية في بداية السبعينيات.

وأسس ورأس أول شركة سعودية للعلاقات العامة على أسس حديثة وعلمية، إضافة إلى مشاركاته في الفضائيات والإعلام الدولي، ضمن برامج متعددة، وحضوره الدائم للفعاليات السياسية المحلية والدولية. وتحصّل على أعلى وسام مدني "نجم التفوق" من حكومة باكستان، وعلى عضوية لجنة التجارة الدولية.

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