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بعد اختفائه ٩ أيام.. العثور على "الدوسري" مفقود "خشم العان" بصحة جيّدة

خرج من منزله لجهة غير معلومة.. وأسرته شكرت "سبق" وقرّاءها

أعلنت أسرة الشاب "متعب بن غالب الدوسري"، العثور على مفقودهم بصحة وعافية، بعد اختفائه لمدة ٩ أيام عقب خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني "خشم العان"، صباح يوم الجمعة قبل الماضية، دون معرفة وجهته.

وتقدّمت أسرة "الدوسري" بشكرها وتقديرها لـ"سبق" وقرّائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم؛ من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه طوال الأيام الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأيام الماضية مناشدة أسرة "المفقود الدوسري" بمساندة الجهود الأمنية التي تبحث عنه، قبل أن تعثر عليه بصحة جيّدة في أحد المواقع بمدينة الرياض.

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بعد اختفائه ٩ أيام.. العثور على "الدوسري" مفقود "خشم العان" بصحة جيّدة
سبق

أعلنت أسرة الشاب "متعب بن غالب الدوسري"، العثور على مفقودهم بصحة وعافية، بعد اختفائه لمدة ٩ أيام عقب خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني "خشم العان"، صباح يوم الجمعة قبل الماضية، دون معرفة وجهته.

وتقدّمت أسرة "الدوسري" بشكرها وتقديرها لـ"سبق" وقرّائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم؛ من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه طوال الأيام الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأيام الماضية مناشدة أسرة "المفقود الدوسري" بمساندة الجهود الأمنية التي تبحث عنه، قبل أن تعثر عليه بصحة جيّدة في أحد المواقع بمدينة الرياض.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:43 AM

بعد اختفائه ٩ أيام.. العثور على "الدوسري" مفقود "خشم العان" بصحة جيّدة

خرج من منزله لجهة غير معلومة.. وأسرته شكرت "سبق" وقرّاءها

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلنت أسرة الشاب "متعب بن غالب الدوسري"، العثور على مفقودهم بصحة وعافية، بعد اختفائه لمدة ٩ أيام عقب خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني "خشم العان"، صباح يوم الجمعة قبل الماضية، دون معرفة وجهته.

وتقدّمت أسرة "الدوسري" بشكرها وتقديرها لـ"سبق" وقرّائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم؛ من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه طوال الأيام الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت الأيام الماضية مناشدة أسرة "المفقود الدوسري" بمساندة الجهود الأمنية التي تبحث عنه، قبل أن تعثر عليه بصحة جيّدة في أحد المواقع بمدينة الرياض.

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