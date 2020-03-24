امتثالاً للأمر الملكي.. أهالي القنفذة يلتزمون بقرار منع التجوُّل للحد من انتشار كورونا

خلت شوارعها ومراكزها من المارة والسيارات إلا من الأجهزة الأمنية

امتثل أهالي محافظة القنفذة ومراكزها أمس الاثنين لقرار حظر التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بدءًا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا.

وتفصيلاً، أمر الملك سلمان - حفظه الله - بفرض «حظر التجول»، واستثنى «منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة» من تنفيذ القرار، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تسلل فيروس «كورونا» إلى مناطق ومدن السعودية كافة.

وأظهر عدد من الصور لشوارع رئيسية في محافظة القنفذة، وكذلك توابعها، خلوها تمامًا من المارة والسيارات.

وفي السياق نفسه، حضرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القنفذة ومراكزها في مختلف شوارع المحافظة ومراكزها وهجرها وقراها مساء أمس لتنفيذ أمر حظر التجول إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- بمنع التجول للحد من فيروس كورونا الجديد ابتداء من مساء أمس الاثنين من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، ولمدة (٢١) يومًا.

وأظهرت الصور شوارع المحافظة ومراكزها وهي خالية تمامًا بعد بدء تطبيق قرار حظر التجوال، وكذلك عمل منسوبي القطاعات الأمنية وهم يقومون بحث بعض المواطنين على الجلوس بمنازلهم في رسالة توعوية حرصًا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

وانتشر العديد من منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة من ضباط وأفراد لتنفيذ الأمر الكريم، وأُقيمت العديد من النقاط التفتيشية لعدد من الشوارع التي حث من خلالها الضباط والأفراد المواطنين والمقيمين على الالتزام بمنع التجول، والبقاء في منازلهم خلال فترة المنع، وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدت شوارع المحافظة وجميع مراكزها خالية من المارة والسيارات تنفيذًا لأمر الملك بمنع التجول.

وأبدى أهالي محافظة القنفذة وتوابعها، مثلهم مثل باقي المناطق، تجاوبهم مع أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمنع التجول، مؤكدين أن عليهم السمع والطاعة لولي الأمر؛ وذلك لأنهم يعلمون تمامًا حرصه -أيده الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ وذلك للحد من انتشار هذا الوباء.. مؤكدين: نحن أهل بيعة، تقوم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وبلادنا والعالم أجمع يمرُّ بهذه الجائحة المرضية، وأثبتت خلالها السعودية بولاة أمرها -حفظهم الله- أنها الأحرص على راحة وحياة المواطن. ولعل أقل الواجب أن نمتثل لكل التعليمات التي صدرت من ولي أمرنا -حفظه الله-.

وسجّلت محافظة القنفذة أمس الاثنين حالة واحدة ضمن الـ (51) حالة لمصابي مرض كورونا التي ذكرها متحدث الصحة الدكتور محمد عبدالعالي.