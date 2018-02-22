صرح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، بأن الأمور الموكلة للهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها، هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة. وأهاب وزير الثقافة والإعلام بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.

وزير الثقافة والإعلام: ما تم تداوله بشأن "دار الأوبرا" هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-22 صرح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، بأن الأمور الموكلة للهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها، هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.



وأهاب وزير الثقافة والإعلام بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:01 PM

اخر تعديل 23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 01:46 AM

وزير الثقافة والإعلام: ما تم تداوله بشأن "دار الأوبرا" هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة أكد أنه لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها





A A A





154 مشاركة

صرح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، بأن الأمور الموكلة للهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها، هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.



وأهاب وزير الثقافة والإعلام بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.