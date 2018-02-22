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وزير الثقافة والإعلام: ما تم تداوله بشأن "دار الأوبرا" هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة

أكد أنه لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها

صرح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، بأن الأمور الموكلة للهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها، هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.

وأهاب وزير الثقافة والإعلام بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.

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وزير الثقافة والإعلام: ما تم تداوله بشأن "دار الأوبرا" هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة
سبق

صرح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، بأن الأمور الموكلة للهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها، هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.

وأهاب وزير الثقافة والإعلام بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:01 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:46 AM

وزير الثقافة والإعلام: ما تم تداوله بشأن "دار الأوبرا" هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة

أكد أنه لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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23,341

صرح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية، بأن الأمور الموكلة للهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها، هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.

وأهاب وزير الثقافة والإعلام بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.

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