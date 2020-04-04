كورونا وإيران و24 ساعة.. 2560 إصابة و158 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.
ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.