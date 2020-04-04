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كورونا وإيران و24 ساعة.. 2560 إصابة و158 وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 55743 حالة و3452 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.

ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا وإيران و24 ساعة.. 2560 إصابة و158 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.

ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:02 PM

كورونا وإيران و24 ساعة.. 2560 إصابة و158 وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 55743 حالة و3452 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743 حالة.

ووفق "رويترز"، كشفت الوزارة عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452 حالة.

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