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مقدشيو تبدأ يومها بتفجيرٍ دامٍ يصرع 30 شخصًا أغلبهم مدنيون وبينهم طلاب

سيارة مفخّخة استهدفت مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية

ارتفعت حصيلة تفجير السيارة المفخخة في مقديشو إلى نحو 30 قتيلًا معظمهم مدنيون بينهم طلاب جامعات ومدارس.

وكانت قد كشفت مصادر شرطية أن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية؛ ما أسفر عن مقتل العشرات؛ وفق رويترز.

ووفق ما ذكر النقيب محمد حسين، فإن الانفجار استهدف مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشو، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبًا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

مقدشيو تفجير

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقدشيو تبدأ يومها بتفجيرٍ دامٍ يصرع 30 شخصًا أغلبهم مدنيون وبينهم طلاب
سبق

ارتفعت حصيلة تفجير السيارة المفخخة في مقديشو إلى نحو 30 قتيلًا معظمهم مدنيون بينهم طلاب جامعات ومدارس.

وكانت قد كشفت مصادر شرطية أن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية؛ ما أسفر عن مقتل العشرات؛ وفق رويترز.

ووفق ما ذكر النقيب محمد حسين، فإن الانفجار استهدف مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشو، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبًا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:58 AM

مقدشيو تبدأ يومها بتفجيرٍ دامٍ يصرع 30 شخصًا أغلبهم مدنيون وبينهم طلاب

سيارة مفخّخة استهدفت مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة تفجير السيارة المفخخة في مقديشو إلى نحو 30 قتيلًا معظمهم مدنيون بينهم طلاب جامعات ومدارس.

وكانت قد كشفت مصادر شرطية أن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية؛ ما أسفر عن مقتل العشرات؛ وفق رويترز.

ووفق ما ذكر النقيب محمد حسين، فإن الانفجار استهدف مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشو، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبًا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

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