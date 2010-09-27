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المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا

"غريفيث" حثهما على إطلاق سراح المحتجزين فوراً

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد)، أن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزًا وأسيرًا.

وحث "غريفيث" الطرفين على المضي قدمًا على الفور في إطلاق سراح الأسرى، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعًا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطلقون سراح 400 من أسرى الحكومة، مقابل إفراج الحكومة الشرعية عن 681 من المتمردين الحوثيين.

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المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا
سبق

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد)، أن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزًا وأسيرًا.

وحث "غريفيث" الطرفين على المضي قدمًا على الفور في إطلاق سراح الأسرى، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعًا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطلقون سراح 400 من أسرى الحكومة، مقابل إفراج الحكومة الشرعية عن 681 من المتمردين الحوثيين.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
02:54 PM

المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا

"غريفيث" حثهما على إطلاق سراح المحتجزين فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد)، أن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزًا وأسيرًا.

وحث "غريفيث" الطرفين على المضي قدمًا على الفور في إطلاق سراح الأسرى، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعًا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطلقون سراح 400 من أسرى الحكومة، مقابل إفراج الحكومة الشرعية عن 681 من المتمردين الحوثيين.

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