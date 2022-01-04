"تَقاطع الموت" بـ"جائزة أضم" يواصل حصد الأرواح.. ومَطالب بوضع مطبات

الأهالي ناشدوا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لتفادي مخاطره

طالَبَ عدد من سكان مركز الجائزة بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، بضرورة استحداث مطبات صناعية على إحدى التقاطعات، والذي أطلقوا عليه مسمى "تقاطع الموت" لكثرة الحوادث الدامية والمميتة التي تقع فيه.

وقالوا في شكواهم لـ"سبق" نعاني نحن سكان مركز الجائزة، من كثرة الحوادث المرورية والمتكررة التي تقع بإحدى التقاطعات الخطرة داخل المركز، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي وراح ضحيته شخصان وخلّف عددًا من الإصابات.

وأضافوا: يحتوي التقاطع على 4 مداخل، ويشهد حوادث مستمرة؛ نظرًا لعدم وجود مطبات صناعية تُجبر قائدي المركبات على التهدئة.

وناشد السكانُ الجهاتِ المعنية بمحافظة أضم، بضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.