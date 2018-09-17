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بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة صياغة ردّ جماعي على مهاجمة منشأتي "أرامكو"

"جونسون" و"ميركل" أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران

أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة ردّ فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

وأوضح المتحدث –بحسب رويترز- أن الزعيمين اتفقا أيضاً على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف أنهما أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران، التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة صياغة ردّ جماعي على مهاجمة منشأتي "أرامكو"
سبق

أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة ردّ فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

وأوضح المتحدث –بحسب رويترز- أن الزعيمين اتفقا أيضاً على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف أنهما أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران، التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
06:14 PM

بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة صياغة ردّ جماعي على مهاجمة منشأتي "أرامكو"

"جونسون" و"ميركل" أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة ردّ فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

وأوضح المتحدث –بحسب رويترز- أن الزعيمين اتفقا أيضاً على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف أنهما أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران، التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

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