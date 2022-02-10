النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"علينا الاستعداد للأسوأ".. "ستولتنبرج" يحذر من تزايد القوات الروسية على حدود أوكرانيا

لفت إلى أن "الناتو" لا يشكل تهديداً لموسكو

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، من تزايد عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "هذه لحظة خطيرة لأمن أوروبا، فعدد القوات الروسية في ارتفاع، ووقت التحذير من هجوم محتمل يتناقص".

وأضاف: "إن الناتو لا يشكل تهديداً لموسكو، لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، بينما نبقى ملتزمين بقوة بإيجاد حل سياسي".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"علينا الاستعداد للأسوأ".. "ستولتنبرج" يحذر من تزايد القوات الروسية على حدود أوكرانيا
سبق

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، من تزايد عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "هذه لحظة خطيرة لأمن أوروبا، فعدد القوات الروسية في ارتفاع، ووقت التحذير من هجوم محتمل يتناقص".

وأضاف: "إن الناتو لا يشكل تهديداً لموسكو، لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، بينما نبقى ملتزمين بقوة بإيجاد حل سياسي".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:11 PM

"علينا الاستعداد للأسوأ".. "ستولتنبرج" يحذر من تزايد القوات الروسية على حدود أوكرانيا

لفت إلى أن "الناتو" لا يشكل تهديداً لموسكو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
756

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، من تزايد عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "هذه لحظة خطيرة لأمن أوروبا، فعدد القوات الروسية في ارتفاع، ووقت التحذير من هجوم محتمل يتناقص".

وأضاف: "إن الناتو لا يشكل تهديداً لموسكو، لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، بينما نبقى ملتزمين بقوة بإيجاد حل سياسي".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة