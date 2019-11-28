النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على جثة امرأة داخل ثلاجة.. والشرطة تستدعي الزوج

سمع الجيران صراخًا صادرًا من الشقة

ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن رجلًا صينيًّا مطلوبًا لدى الشرطة الأسترالية بعد العثور على جثة زوجته مكدسة داخل مبرد في شقتهما بالعاصمة سيدني، يخضع حاليًا لاستجواب السلطات في الصين.
وقالت الشرطة إنها ترغب في استجواب الزوج الذي سافر من سيدني متوجهًا إلى الصين يوم الثلاثاء مع ولديه الصغيرين من زوجته، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية (إيه بي سي).
ونقلت الهيئة عن مصادر بالشرطة، أن الرجل، ويدعى هوالينج لو، يتحدث إلى السلطات الصينية في إقليم سيشوان.
وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أنه بعدما تم استدعاؤها، عثرت على الجثة في شمالي سيدني.
وبعدما اقتحمت شقة الزوجين، عثرت الشرطة على الجثة محشورة داخل مبرد صناعي تم شراؤه حديثًا؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال الجيران: إنهم سمعوا ليل السبت صراخًا صادرًا من الشقة وأثاثًا يتم تحريكه داخلها.
ووقّعت أستراليا على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين في عام 2007، ولكن في عام 2017 تم التخلي عن التصديق على المعاهدة من قِبَل البرلمان الأسترالي بعد مخاوف من سجل حقوق الإنسان في الصين.

جثة امرأة داخل ثلاجة الشرطة الأسترالية

الرئيسية/ محطات

اعلان
العثور على جثة امرأة داخل ثلاجة.. والشرطة تستدعي الزوج
سبق

ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن رجلًا صينيًّا مطلوبًا لدى الشرطة الأسترالية بعد العثور على جثة زوجته مكدسة داخل مبرد في شقتهما بالعاصمة سيدني، يخضع حاليًا لاستجواب السلطات في الصين.
وقالت الشرطة إنها ترغب في استجواب الزوج الذي سافر من سيدني متوجهًا إلى الصين يوم الثلاثاء مع ولديه الصغيرين من زوجته، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية (إيه بي سي).
ونقلت الهيئة عن مصادر بالشرطة، أن الرجل، ويدعى هوالينج لو، يتحدث إلى السلطات الصينية في إقليم سيشوان.
وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أنه بعدما تم استدعاؤها، عثرت على الجثة في شمالي سيدني.
وبعدما اقتحمت شقة الزوجين، عثرت الشرطة على الجثة محشورة داخل مبرد صناعي تم شراؤه حديثًا؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال الجيران: إنهم سمعوا ليل السبت صراخًا صادرًا من الشقة وأثاثًا يتم تحريكه داخلها.
ووقّعت أستراليا على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين في عام 2007، ولكن في عام 2017 تم التخلي عن التصديق على المعاهدة من قِبَل البرلمان الأسترالي بعد مخاوف من سجل حقوق الإنسان في الصين.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:05 AM

العثور على جثة امرأة داخل ثلاجة.. والشرطة تستدعي الزوج

سمع الجيران صراخًا صادرًا من الشقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
1,498

ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن رجلًا صينيًّا مطلوبًا لدى الشرطة الأسترالية بعد العثور على جثة زوجته مكدسة داخل مبرد في شقتهما بالعاصمة سيدني، يخضع حاليًا لاستجواب السلطات في الصين.
وقالت الشرطة إنها ترغب في استجواب الزوج الذي سافر من سيدني متوجهًا إلى الصين يوم الثلاثاء مع ولديه الصغيرين من زوجته، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية (إيه بي سي).
ونقلت الهيئة عن مصادر بالشرطة، أن الرجل، ويدعى هوالينج لو، يتحدث إلى السلطات الصينية في إقليم سيشوان.
وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أنه بعدما تم استدعاؤها، عثرت على الجثة في شمالي سيدني.
وبعدما اقتحمت شقة الزوجين، عثرت الشرطة على الجثة محشورة داخل مبرد صناعي تم شراؤه حديثًا؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال الجيران: إنهم سمعوا ليل السبت صراخًا صادرًا من الشقة وأثاثًا يتم تحريكه داخلها.
ووقّعت أستراليا على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين في عام 2007، ولكن في عام 2017 تم التخلي عن التصديق على المعاهدة من قِبَل البرلمان الأسترالي بعد مخاوف من سجل حقوق الإنسان في الصين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,693
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,063
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,421

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة