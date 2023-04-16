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عدد وفيات "كورونا" حول العالم يتخطى 140 ألفاً

الإصابات بلغت أكثر من مليونين و100 ألف

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، بلغت 140 ألفاً و773 حالة وفاة.

وأضافت الجامعة أن أعداد المصابين بالمرض عالمياً بلغ أكثر من مليونين و100 ألف شخص.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة التي تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس، ارتفعت فيها أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من 641 ألف إصابة في كافة الولايات الأمريكية اليوم، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات بسبب المرض، أكثر من 31 ألف حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد وفيات "كورونا" حول العالم يتخطى 140 ألفاً
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، بلغت 140 ألفاً و773 حالة وفاة.

وأضافت الجامعة أن أعداد المصابين بالمرض عالمياً بلغ أكثر من مليونين و100 ألف شخص.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة التي تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس، ارتفعت فيها أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من 641 ألف إصابة في كافة الولايات الأمريكية اليوم، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات بسبب المرض، أكثر من 31 ألف حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:42 PM

عدد وفيات "كورونا" حول العالم يتخطى 140 ألفاً

الإصابات بلغت أكثر من مليونين و100 ألف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، بلغت 140 ألفاً و773 حالة وفاة.

وأضافت الجامعة أن أعداد المصابين بالمرض عالمياً بلغ أكثر من مليونين و100 ألف شخص.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة التي تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس، ارتفعت فيها أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر من 641 ألف إصابة في كافة الولايات الأمريكية اليوم، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات بسبب المرض، أكثر من 31 ألف حالة.

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