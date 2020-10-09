حصل الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالله سعد محمد الأحمري، على درجة الدكتوراه في "القانون الدولي" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الاستخدام الآمن للقوانين والوعي بالقانون الدولي والقوانين المعاصرة والحديثة".
"الأحمري" يحصد الدكتوراه في "الاستخدام الآمن للقوانين"
حصل الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالله سعد محمد الأحمري، على درجة الدكتوراه في "القانون الدولي" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الاستخدام الآمن للقوانين والوعي بالقانون الدولي والقوانين المعاصرة والحديثة".
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"الأحمري" يحصد الدكتوراه في "الاستخدام الآمن للقوانين"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-09
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
02:58 PM
"الأحمري" يحصد الدكتوراه في "الاستخدام الآمن للقوانين"
حصل الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالله سعد محمد الأحمري، على درجة الدكتوراه في "القانون الدولي" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الاستخدام الآمن للقوانين والوعي بالقانون الدولي والقوانين المعاصرة والحديثة".
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