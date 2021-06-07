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"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري

مجلس الإدارة تقدم بالشكر لفهد بن حسين لما قدّمه من جهود

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري؛ من منصبه اعتباراً من تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

ووافق المجلس -وفق "تداول"- على تكليف المهندس خالد بن حمد القنون؛ بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م، حتى إشعار آخر.

وتقدّم مجلس الإدارة بالشكر لفهد بن حسين السديري؛ لما قدّمه من جهودٍ خلال فترة عمله في الشركة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري؛ من منصبه اعتباراً من تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

ووافق المجلس -وفق "تداول"- على تكليف المهندس خالد بن حمد القنون؛ بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م، حتى إشعار آخر.

وتقدّم مجلس الإدارة بالشكر لفهد بن حسين السديري؛ لما قدّمه من جهودٍ خلال فترة عمله في الشركة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:46 AM

"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري

مجلس الإدارة تقدم بالشكر لفهد بن حسين لما قدّمه من جهود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري؛ من منصبه اعتباراً من تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

ووافق المجلس -وفق "تداول"- على تكليف المهندس خالد بن حمد القنون؛ بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م، حتى إشعار آخر.

وتقدّم مجلس الإدارة بالشكر لفهد بن حسين السديري؛ لما قدّمه من جهودٍ خلال فترة عمله في الشركة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

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