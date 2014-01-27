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إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا

الصحة الإسبانية سجلت 591 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و591 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.

وسجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و417 وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.

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إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا
سبق

سجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و591 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.

وسجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و417 وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:01 AM

إصابات كورونا.. إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة و22086 بفرنسا

الصحة الإسبانية سجلت 591 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و591 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.

وسجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و417 وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.

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