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"العبدالعالي": المملكة وفرت الأساور  الإلكترونية والتطبيقات الذكية

بدأت في إتاحتها في إطار تقديم الرعاية للفئات المستفيدة منها

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، توفير المملكة للأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية وأمور تقنية متقدمة وبدأت في إتاحتها للفئات المستفيدة منها

وفي رده عن بيع أساور إلكترونية للمملكة لتعقب المصابين أو المشتبه بهم بفيروس كورونا الذين يخالفون إجراءات العزل الصحي، قال "العبدالعالي": القضية ليست تتبعًا أو معرفة مدى التزام فقط وإنما ستقدم من خلالها خدمات نوعية وجيدة لرعاية المستفيدين من هذه الخدمات.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي اليومي الحديث عن مستجدات كورونا في المملكة، عن تخصيص مساحة أكبر للحديث عنها في القريب العاجل .

المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": المملكة وفرت الأساور  الإلكترونية والتطبيقات الذكية
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، توفير المملكة للأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية وأمور تقنية متقدمة وبدأت في إتاحتها للفئات المستفيدة منها

وفي رده عن بيع أساور إلكترونية للمملكة لتعقب المصابين أو المشتبه بهم بفيروس كورونا الذين يخالفون إجراءات العزل الصحي، قال "العبدالعالي": القضية ليست تتبعًا أو معرفة مدى التزام فقط وإنما ستقدم من خلالها خدمات نوعية وجيدة لرعاية المستفيدين من هذه الخدمات.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي اليومي الحديث عن مستجدات كورونا في المملكة، عن تخصيص مساحة أكبر للحديث عنها في القريب العاجل .

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
04:46 PM

"العبدالعالي": المملكة وفرت الأساور  الإلكترونية والتطبيقات الذكية

بدأت في إتاحتها في إطار تقديم الرعاية للفئات المستفيدة منها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
13,573

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، توفير المملكة للأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية وأمور تقنية متقدمة وبدأت في إتاحتها للفئات المستفيدة منها

وفي رده عن بيع أساور إلكترونية للمملكة لتعقب المصابين أو المشتبه بهم بفيروس كورونا الذين يخالفون إجراءات العزل الصحي، قال "العبدالعالي": القضية ليست تتبعًا أو معرفة مدى التزام فقط وإنما ستقدم من خلالها خدمات نوعية وجيدة لرعاية المستفيدين من هذه الخدمات.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي اليومي الحديث عن مستجدات كورونا في المملكة، عن تخصيص مساحة أكبر للحديث عنها في القريب العاجل .

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