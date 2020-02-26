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بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية

داخل مسجد المشير طنطاوي في "التجمع الخامس"

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

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بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية
سبق

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:51 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:12 PM

بدء مراسم تشييع جثمان "مبارك" في جنازة عسكرية

داخل مسجد المشير طنطاوي في "التجمع الخامس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه.

وتكثف الجهات الأمنية وجودها؛ تحسباً للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

ووفق "روسيا اليوم"، يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة؛ تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

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